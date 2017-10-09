Первая конференция по промышленному туризму прошла в Ельцин-Центре

В конгресс-холле Ельцин-Центра состоялась первая конференция по промышленному туризму России в рамках туристической выставки EXPOTRAVEL-2017.

Открыл конференцию заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Скорый, сообщает Комсомольская правда по Екатеринбургу.

«Это начало большого пути развития промышленного туризма на Урале. Популяризация предприятий, заводов – это огромный вклад в узнаваемость уральского региона», — сказал Скорый.

Экскурсии на действующие предприятия набирают большую популярность. Люди со всего мира хотят посетить шоколадную фабрику «Кэдбери» в Англии, прогуляться по концерну «Тойота» в Японии. На Урале сосредоточено много знаменитых заводов, таких как УГМК, УВЗ, НТМК и НПО автоматики.

Для развития промышленного туризма на Урале необходимо создать внутреннюю инфраструктуру, самостоятельные места посещения возле заводов.