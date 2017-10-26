Первая метель ожидается в Москве в ночь на пятницу

В ночь на пятницу, 27 октября, в Москве ожидается первая метель.

В ближайшие дни в столичном регионе погода будет пасмурной с температурой воздуха ниже климатической нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

Синоптики обещают снегопады, которые постепенно будут усиливаться, а в ночь на пятницу Москву накроет настоящая метель. Ночью в Москве ожидается до -2 градусов по Цельсию, днем воздух может прогреться до 2 градусов тепла.

Специалист центра рассказал, что на поверхности появится кратковременный снежный покров 5 сантиметров в высоту. Видимость на дорогах сильно ухудшится, поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не спровоцировать ДТП.

Ранее «Практика» сообщала, что зима в России будет соответствовать погодным нормам. Однако будут периоды сильного похолодания и максимального потепления.