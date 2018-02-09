Первая волна реновации: москвичи получат жилье в 300 метрах от дома

Жители Северного Измайлова переедут в новостройку по программе реновации в 300 метрах от дома.

Первая волна переселения стартует в ближайшие дни, сообщается на сайте мэра Москвы. «Жителям квартир в домах 3 и 5 на улице Константина Федина предложат переселиться в соседнюю новостройку по адресу: 5-я Парковая улица, дом 62б. Этот дом находится всего в 300 метрах от расселяемых пятиэтажек», – сказано в сообщении.

Рядом с новостройкой есть детский сад «Ласточка» и школа № 2033. Москвичам выдадут равнозначные квартиры с отделкой с таким же количеством комнат, как и в старой квартире, но на 20-30% большей по площади.

В новостроях более просторные кухни, санузлы и коридор, чем в пятиэтажках. Ванные и санузлы оснащены сантехническими приборами, в кухнях установлены мойки и электроплиты.