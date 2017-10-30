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30 октября, в 18:25
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Первая всемирная встреча майнеров пройдет в Госдуме

В марте 2017 года биткоин обновил исторический максимум

Первая всемирная встреча майнеров состоится в Госдуме 25 декабря 2017 года.

В ней примут участие представители 16 стран. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что свое участие подтвердили Белоруссия, США, Украина, Сингапур и другие страны.

Организовать майнинг можно самостоятельно или в пулах. Многие пользователи объединяются в виртуальное общество, подключают к нему свое оборудование и вместе добывают криптовалюту, которую потом делят согласно доле участия.

Первую криптовалюту выпустили в 2009 году. Тогда она стоила меньше доллара. До 2013 года биткоины росли в цене и выросли до отметки в $600. В 2014 году в результате мирового финансового кризиса на половину подешевела в два раза.

В марте этого года биткоин обновил исторический максимум, достигнув стоимости в $1238.

 


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