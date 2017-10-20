Первые отрицательные температуры зафиксированы в Москве

В Москве впервые с начала осени зафиксированы отрицательные температуры у поверхности земли.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Метеоновости». В Бутово в ночь на 20 октября температура воздуха опустилась до минус1 градуса по Цельсию. В районе 24-го километра МКАД зафиксированы показатели в минус 1,4 градуса по Цельсию в то же время.

В Московской области минусовые температуры синоптики фиксировали в сентябре, а в столицу похолодание только пришло.

Ранее «Практика» сообщала, что снег и гололед пообещали синоптики жителям столицы на предстоящих выходных, 21 и 22 октября.

В субботу ожидается существенное понижение температуры. Днем будет прохладно, не более 5 градусов выше нуля по Цельсию. Могут пройти небольшие осадки в виде снега.

В воскресенье температура воздуха опустится до отметки 1-4 градусов выше нуля по Цельсию. На дорогах возможен гололед.