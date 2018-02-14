Только начало: мужская хоккейная сборная России стартовала на Олимпиаде

Хоккейный турнир является одним из главных и самых ожидаемых событий любой Олимпиады, и Пхенчxан исключением не стал. Российские болельщики дождались: в среду, 14 февраля, сборная России начала олимпийский турнир матчем со словаками.

Начало игры настраивало на оптимизм – уже к пятой минуте Россия забросила две шайбы. Затем случилось нечто необъяснимое – словаки смогли до перерыва сравнять счет, причем чтобы забросить две шайбы, им хватило четырех бросков – невероятная по меркам хоккея реализация.

Второй период прошел без голов, а в третьем словаки забили шайбу, на которую россияне ответить не смогли – и проиграли с итоговым счетом 2:3.

Плохой день для фаворитов

Предматчевые расклады отдавали предпочтение сборной России. Словакия, хоть и имеет репутацию неудобного соперника для россиян, явно уступала по “звездности” состава. Реализовать преимущество в классе не удалось – словаки эффективно использовали те шансы, которые им предоставились. России теперь предстоит доказывать свою состоятельность в следующей игре со сборной Словении.

Словенцы тоже смогли удивить. Свой матч с США они играли одновременно со встречей России и Словакии, при этом события в обоих играх развивались с удивительными совпадениями. США вели 2:0 и тоже не смогли удержать преимущество в матче с соперником заведомо ниже классом – итоговый счет 3:2 в пользу Словении, решающий гол был забит в овертайме.

Стоит отметить, что по формуле турнира участие в плей-офф гарантировано всем командам, так что о турнирных перспективах России пока беспокоиться не приходится. Впрочем, итогове высокое место в группе может обеспечить соперников послабее в играх на вылет.

Олимпиада без Овечкина и Кросби

Олимпийский хоккейный турнир в Пхенчxане еще до начала Игр попал в центр внимания СМИ. Международная федерация хоккея (IIHF) долго и трудно пыталась договориться с руководством сильнейшей лиги – североамериканской НХЛ – об участии игроков последней в Олимпиаде. Договориться в итоге не удалось. 3 апреля 2017 года руководство НХЛ объявило, что окончательно отказывается от участия в олимпийском турнире в Пхенчxане.

Часть российских игроков НХЛ (в первую очередь Александр Овечкин) заявляли, что все равно примут участие в Олимпиаде, договоровишись в частном порядке с владельцами своих клубов. Однако НХЛ пригрозила санкциями за такое поведение. Овечкин уже после начала Игр “поблагодарил” комиссара НХЛ Гэри Беттмана за возможность смотреть хоккей на олимпиаде по телевизору.

Пхенчхан станет первым за десятилетия олимпийским турниром в котором не примут участие звезды из НХЛ. Отсутствие лучших игроков мира – Сидни Кросби, Александра Овечкина, Евгения Малкина и прочих – уже заставило некоторых болельщиков и специалистов говорить о неполноценности такого хоккейного турнира.

Сборная России в таких условиях выглядит явным фаворитом по составу – достаточно назвать Илю Ковальчука и Павла Дацюка, игроков подобного уровня в других сборных просто нет. Однако, уже первый матч показал, что соперники и без звезд НХЛ способны наказать россиян за расслабленность. Возможно, российские игроки просто еще не привыкли к новой форме “олимпийских атлетов” .

Реакция в сети

Особый статус российских олимпийцев не дает покоя русскоязычным пользователям социальных сетей. Поражение хоккейной команды вызвало множество сообщений о том, что России на Олимпиаде нет – значит, и проигрывать некому. Один из пользователей Twitter и вовсе назвал хоккеистов “группой спортсменов, вылетевших с территории РФ”.

Нашлись также люди, которые утверждают, что таким образом сборная Словакии поздравила Россию с Днем всех влюбленных.

Корейские зрители прохладно отнеслись к матчу. В Twitter заметили пустые места на трибунах и считают, что отсутствие звезд НХЛ убило зрительский интерес.

Разумеется, нашлись те, кто без всяких шуток о нейтральном статусе и Дне влюбленных просто огорчился поражению любимой команды. Пользователь @slysh_hockey сокрушается, но призывает надеяться на лучшее.