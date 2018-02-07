Ученые выяснили, как выглядел “человек из Чеддера”

Сотрудники лондонского Музея естествознания объявили результаты ДНК-исследования знаменитого «человека из Чеддера» – так прозвали мужчину, останки которого обнаружили в пещере Гофа в графстве Сомерсет в 1903 году. Оказалось, что он жил приблизительно девять тысяч лет назад и обладал весьма необычной внешностью.

Образцы ДНК были получены из костей черепа. Ранее считалось, что мужчина был светлокожим и у него были голубые глаза. Теперь же выяснилось, что “Первый британец” был темнокожим и голубоглазым, а его рост достигал 165 сантиметров. Примерный вес мужчины – 63 килограмма, сообщает Медуза.

Также исследователи установили возраст и причины смерти “человека из Чеддера” – он умер насильственной смертью, когда ему было около 20 лет. Не исключено, что его съели каннибалы. Кроме того, стало ясно, что мужчина был потомков переселенцев из континентальной Европы.

Останки “человека из Чеддера” считаются самыми древними из всех скелетов, найденных в Великобритании. Praktika.ru регулярно рассказывает об открытиях ученых.