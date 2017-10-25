Первый день с отрицательной температурой ожидается в Екатеринбурге

Четверг, 26 октября, в Екатеринбурге может стать первым днем с полностью отрицательной температурой.

Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Северо-западный ветер перейдет на юго-западный и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опуститься до минус 4-6 по Цельсию. Днем столбик термометра поднимутся до нуля.

К концу недели характер погоды существенно не изменится. На выходных температура воздуха будет в пределах ниже нуля. Ожидается, что весь день столбик термометра будет показывать -2 градуса по Цельсию.

Метеорологи просят водителей и пешеходов быть внимательными, так как возможна гололедица.

Ранее «Практика» сообщала, что предстоящей зимой будут как максимальное похолодание, так и сильное потепление. Однако среднестатестическая температура будет держаться в пределах нормы.