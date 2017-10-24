Сегодня:
$
Нефть
Золото
24 октября, в 11:34
Новости

Первый канал депутата Госдумы появился на YouTube

В видеоблог будут загружать еженедельные выпуски о законопроектах

Депутат партии «Единая Россия» Антон Горелкин открыл на YouTube свой канал, на котором собирается рассказывать избирателям о рассматриваемых законопроектах и всем, что происходит в кулуарах парламента.

Горелкин намерен опубликовывать еженедельные выпуски, сообщает ТАСС. «Я решил открыть видеоблог потому, что хочу общаться со своими избирателями не только по телевизору или через газету», — говорит депутат.

Единорос отметил, что будет отвечать на все вопросы граждан. Горелкин подчеркнул, что будет «разговаривать с людьми нормальным человеческим языком». Первый ролик на тему резонансного законопроекта об ответственном обращении с животными уже появился в видеоблоге.

Депутат заявил, что данный проект не содержит пунктов про регистрацию и налоги, но вносит определение домашних животных как живых существ. Принятый закон заставит владельцев отвечать за все действия их питомцев.

 

 

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
22 сентября, в 15:17
Законопроект об увольнении депутатов за невыполнение обязательств отклонен
Новости
22 сентября, в 23:11
В Госдуме предостерегли от раздела Сирии
Новости
26 сентября, в 12:08
Яровая внесла в Госдуму новый законопроект о контроле средств

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо