Первый канал депутата Госдумы появился на YouTube

Депутат партии «Единая Россия» Антон Горелкин открыл на YouTube свой канал, на котором собирается рассказывать избирателям о рассматриваемых законопроектах и всем, что происходит в кулуарах парламента.

Горелкин намерен опубликовывать еженедельные выпуски, сообщает ТАСС. «Я решил открыть видеоблог потому, что хочу общаться со своими избирателями не только по телевизору или через газету», — говорит депутат.

Единорос отметил, что будет отвечать на все вопросы граждан. Горелкин подчеркнул, что будет «разговаривать с людьми нормальным человеческим языком». Первый ролик на тему резонансного законопроекта об ответственном обращении с животными уже появился в видеоблоге.

Депутат заявил, что данный проект не содержит пунктов про регистрацию и налоги, но вносит определение домашних животных как живых существ. Принятый закон заставит владельцев отвечать за все действия их питомцев.