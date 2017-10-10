Первый канал покажет фильм «Тайная война» о Киме Филби

Первый канал 10 и 11 октября покажет двухсерийный фильм «Тайная война» о советском разведчике Киме Филби. Пресс-служба телеканала сообщает, что в съемках картины приняли участие ветеран СВР, ученик Филби Юрий Кобаладзе и многие другие.

При создании ленты были использованы мемуары Филби «Моя тайная война» и рассказы вдовы разведчика о ранее неизвестных обстоятельствах его жизни, сообщает ТАСС.

Ким Филби принимал участие во всех эпохальных событиях первой половины ХХ века, основное из которых — победа союзников над фашистской Германией. Также Филби передавал данные, которые позволили советским войскам одержать победу на Курской дуге, а благодаря информации от него касательно планов Великобритании и США, удалось добиться успеха во многих геополитических процессах после 1945 года.

Ранее «Практика» писала о том, что возле здания пресс-бюро Службы внешней разведки РФ на Остоженке пройдет торжественное открытие монумента главе внешней разведки органов государственной безопасности времен Второй мировой войны Павлу Фитину.