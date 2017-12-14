Первый в мире летающий автомобиль поступит в продажу в следующем году

Switchblade функционирует как обычный автомобиль и может легко превращаться в самолет. После полета крылья спортивного автомобиля складываются, и он возвращается в режим езды. Он имеет сидения для двоих, комнату для 50 фунтов багажа и широкую кабину, сообщает Mirror.

Форма, вдохновленная итальянцами, предназначена для создания понижающей силы в порывистом ветре, стабилизируя легкий автомобиль на дороге.

Samson объявили, что цены начнутся от 90 000 фунтов стерлингов, но вы не сможете сразу сесть за руль этого изобретения. Для полета на нем требуется лицензия частного пилота и полная водительская лицензия.

Есть три версии инновационного автомобиля: Snowbird — для более холодного климата, Trek — для тяжелой посадки и Aurora, которая представляет собой комбинацию Snowbird и Trek.

Пресс-секретарь Samson сказал: “Вы можете воспользоваться любым общественным аэропортом, чтобы взлететь и приземлиться. Вы также можете взлететь и приземлиться из любого частного аэропорта, где у вас есть привилегии».

Также Samson рассматривает возможность экологически чистой работы такой машиныя.

Пресс-секретарь сказал: “Мы уже закончили макеты как для гибридных, так и для электроприводных систем.”

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