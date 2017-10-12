Первый Всероссийский экономический диктант напишут 60 тысяч человек

Первая общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет 12 октября. Ожидается, что на 848 региональных площадках диктант напишут, как минимум, 60 тысяч человек. Организаторы допускают и более высокую явку — до 80 тысяч участников.

Акцию инициировало Вольное экономическое общество, пишет ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия. Главная цель экономического диктанта — определение и повышение уровня экономической грамотности населения.

Участники смогут оценить свои знания и понять над чем нужно поработать. Акция предназначена для учеников 9-11 классов и студентов, однако, принять в ней участие может каждый. Достаточно выбрать ближайшую площадку проведения и прийти на нее с 12:00 до 24:00 по московскому времени. Те, кто не может прийти на диктант и написать его в аудитории, имеют возможность пройти онлайн-тестирование.

Организаторы предупреждают, что специальных наград для участников и победителей не планируется. Однако в случае успешного проведения диктанта возможно создание всероссийской олимпиады по экономике. Ее победители получат льготы при поступлении в ВУЗы.