Песков назвал Путина самым сильным кандидатом в президенты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина самым сильным кандидатом в президенты.

По его словам, ни у кого из кандидатов нет такого уровня поддержки, как у нынешнего главы государства, передает Life. «Да, Путин — самый сильный кандидат. Шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов», — сказал Песков.

Владимир Путин сообщил о том, что будет участвовать на предстоящих выборах во время встречи с сотрудниками ГАЗа в Нижнем Новгороде.