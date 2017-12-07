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07 декабря, в 16:20
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Песков назвал Путина самым сильным кандидатом в президенты

Пресс-секретарь президента оценил уровень поддержки главы государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина самым сильным кандидатом в президенты.

По его словам, ни у кого из кандидатов нет такого уровня поддержки, как у нынешнего главы государства, передает Life.  «Да, Путин — самый сильный кандидат. Шансов, конечно, больше всего у Путина — тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов», — сказал Песков.

Владимир Путин сообщил о том, что будет участвовать на предстоящих выборах во время встречи с сотрудниками ГАЗа в Нижнем Новгороде.


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Александр Х
Гость
Александр Х

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