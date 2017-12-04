Песков прокомментировал возможность бойкотировать Олимпийские игры

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался о бойкоте российской сборной Олимпиады в Пхенчхане.

По его словам, этот вопрос в Кремле не обсуждался. “Россия по-прежнему не согласна со многими решениями, которые принимались по линии Всемирного антидопингового агентства в отношении наших спортсменов. Мы против ущемления прав наших спортсменов, против бездоказательного ущемления прав, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма, об этом говорил президент Путин, это его решение”, – цитирует его ТАСС.

Песков также подчеркнул, что Россия сохраняет все каналы взаимодействия и диалога как с Международным олимпийским комитетом, так и с другими международными организациями.

В середине сентября глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди раскритиковал требование антидопинговых агентств 17 стран отстранить Россию от Олимпиады-2018. Он тогда заявлял, что требование об отстранении не будет поддержано организацией, о чем ранее писала «Практика».