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04 декабря, в 15:27
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Песков прокомментировал возможность бойкотировать Олимпийские игры

Спортивный турнир пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался о бойкоте российской сборной Олимпиады в Пхенчхане.

По его словам, этот вопрос в Кремле не обсуждался. “Россия по-прежнему не согласна со многими решениями, которые принимались по линии Всемирного антидопингового агентства в отношении наших спортсменов. Мы против ущемления прав наших спортсменов, против бездоказательного ущемления прав, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма, об этом говорил президент Путин, это его решение”, – цитирует его ТАСС.

Песков также подчеркнул, что Россия сохраняет все каналы взаимодействия и диалога как с Международным олимпийским комитетом, так и с другими международными организациями.

В середине сентября глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди раскритиковал требование антидопинговых агентств 17 стран отстранить Россию от Олимпиады-2018. Он тогда заявлял, что требование об отстранении не будет поддержано организацией, о чем ранее писала «Практика».


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