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Песков прокомментировал возможный отказ РФ от участия в Олимпиаде-2018

На данный момент переговоры российских чиновников с МОК продолжаются

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя вероятный отказ государства от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, сообщил, что в Москве не хотели бы обсуждать худший сценарий сложившейся ситуации.

Как сообщает RT, Песков добавил, что на данный момент по поручению Владимира Путина российские спортивные чиновники продолжают вести переговоры с Международным олимпийским комитетом.

Он выразил надежду на то, что взаимодействие с этой организацией будет продолжаться, в связи с чем все вопросы относительно участия РФ в Олимпийских играх будут сняты.

В заключение пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль не хотел бы думать и обсуждать какой-либо худший сценарий развития событий, связанный с неучастием сборной России в Олимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане, так как это может нанести серьезный ущерб всему олимпийскому движению.


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