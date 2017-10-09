Песков: Россия и Турция ведут переговоры по передаче технологий С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах России и Турции по вопросу передачи технологий отечественной зенитной ракетной системы С-400.

По его словам, Москва и Анкара ведут переговоры на экспертном уровне, сообщает RT. Ранее Российская Федерация получила от Турции авансовый платеж за поставку зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, в приобретении зенитной ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф» заинтересована и Саудовская Аравия. Об этом было заявлено в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Зенитная ракетная система большой дальности С-400 «Триумф» способна уничтожать баллистические и крылатые ракеты, авиацию и наземные объекты. Максимальная дальность действия установки составляет 400 километров. Система была принята на вооружение российской армии в 2007 году.

Ранее «Практика» писала о том, что Россия занимает второе место в мире по продаже оружия.