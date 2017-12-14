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Песков: у Путина нет конкурентов на выборах

Глава государства не будет участвовать в дебатах во время своей избирательной кампании

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президенра РФ Владимира Путина, заявил, что у действующего главы государства нет соперников на предстоящих президентских выборах.

Таким мнением Песков поделился в эфире телеканала “Россия 24” вечером в среду, 13 декабря, передают “Известия”.

“Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов”, – приводит слова пресс-секретаря издание.

Также Песков отметил, что Владимир Путин не намерен принимать участия в дебатах с другими кандидатами, потому как, по его словам, они бессмысленны, ведь избирательная кампания действующего президента проходит по иным законам, нежели у всех остальных.


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