Песков: у Путина нет конкурентов на выборах

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президенра РФ Владимира Путина, заявил, что у действующего главы государства нет соперников на предстоящих президентских выборах.

Таким мнением Песков поделился в эфире телеканала “Россия 24” вечером в среду, 13 декабря, передают “Известия”.

“Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов”, – приводит слова пресс-секретаря издание.

Также Песков отметил, что Владимир Путин не намерен принимать участия в дебатах с другими кандидатами, потому как, по его словам, они бессмысленны, ведь избирательная кампания действующего президента проходит по иным законам, нежели у всех остальных.