Песков: Владимир Путин несмотря на простуду продолжает работать

Во вторник, 13 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин несмотря на простуду продолжает работать.

«Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать… Зима, сами понимаете», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что из-за простуды пришлось скорректировать рабочий график президента.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что на встрече с финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев “Лидеры России” Владимир Путин попросил прощения за то, что говорит тихо. Президент сказал, что у него немного сел голос.