Песков выразил обеспокоенность возможностью новых санкций США

В Москве обеспокоены публикацией в США списка российских компаний, к которым применят санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие действия отголоском враждебных проявлений США по отношению к России, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что в США согласовали санкционный список и опубликовали его, а также направили в разные инстанции. «Публикация вызывает обеспокоенность. Но думаю, что надо изучить решение перед тем, как давать оценки», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что это отголоски недружественных проявлений в отношении России, поэтому руководство страны будет особенно внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Список был опубликован в пятницу в американской газете. Среди российских компаний и ведомств, которые могут попасть под санкции оказались «Калашников», «Туполев», «Ростех» и другие организации.