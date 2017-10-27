Сегодня:
$
Нефть
Золото
27 октября, в 13:13
Новости

Песков выразил обеспокоенность возможностью новых санкций США

В список санкционных компаний попали "Калашников", "Туполев", "Ростех"

В Москве обеспокоены публикацией в США списка российских компаний, к которым применят санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие действия отголоском враждебных проявлений США по отношению к России, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что в США согласовали санкционный список и опубликовали его, а также направили в разные инстанции. «Публикация вызывает обеспокоенность. Но думаю, что надо изучить решение перед тем, как давать оценки», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что это отголоски недружественных проявлений в отношении России, поэтому руководство страны будет особенно внимательно следить за дальнейшим развитием событий.

Список был опубликован в пятницу в американской газете. Среди российских компаний и ведомств, которые могут попасть под санкции оказались «Калашников», «Туполев», «Ростех» и другие организации.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
09 октября, в 20:36
Google решил оказать помощь в расследовании «вмешательства» в выборы в США
Новости
12 октября, в 12:14
Делегация Госдумы может не полететь в США из-за снятия флагов РФ

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо