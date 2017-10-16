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Песков заявил об отсутствии планов блокировать Telegram

Пресс-секретарь отказался комментировать решение суда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о блокировке мессенджера Telegram не идет.

«Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется», — цитирует его «Интерфакс».

Очередные слухи о блокировке ресурса начались после того, как создатель мессенджера Павел Дуров отказался передать российским спецслужбам информацию, которая позволит получить доступ к переписке пользователей. Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, объяснив это тем, что компания отказалась исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений. По словам судьи, взысканный штраф направят в доход бюджета столицы России.

Основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя решение суда, пояснил, что он намерен оспорить решение, добавив, что оно может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с Основным законом России — ее Конституцией.

Ранее «Практика» писала о том, что вопреки давлению Telegram продолжит работу в Иране и России.


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