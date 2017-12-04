Петербург и Ленобласть борются с последствиями снегопада

В Северную столицу и Ленинградскую область пришла зима. С момента начала снегопада дорожные службы вынуждены работать без перерыва.

Как рассказали “Практике” в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, за неделю с улиц города было вывезено 15 тысяч кубометров снега. За этот период техника дорожных предприятий отработала около 7,5 тысяч смен.

В понедельник, 4 декабря, на улицах Петербурга работают 589 спецмашин и 936 работников ручного труда.

В Ленобласти дорожными службами за минувшие выходные от снега и наледи было очищено в общей сложности 7,5 тысяч километров региональных трасс.

По информации ГКУ “Ленавтодор”, всего в уборке было задействовано 400 единиц спецтехники и почти 700 дорожных рабочих.

В ведомстве пояснили, что с момента начала снегопада дорожники Ленинградской области работают без перерывов. Также особо отмечается, что дорожных аварий по причине ненадлежащей очистки региональных трасс зафиксировано не было.