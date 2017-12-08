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08 декабря, в 17:28
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Петербург и Ленобласть готовятся к субботнему снегопаду

Горожане смогут отслеживать уборку улиц в режиме онлайн

В субботу, 9 декабря, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается мокрый снег и гололед.

Как передает региональное управление МЧС России, ночью и утром также возможен туман. Дорожная обстановка будет осложнена налипшим мокрым снегом и гололедицей.

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что этой зимой петербужцы смогут следить за уборкой городских улиц в режиме онлайн – на сайте ведомства доступна обновленная карта работы техники дорожных предприятий.

Как отметил глава комитета по благоустройству Северной столицы Владимир Рублевский, с 7 декабря дорожные предприятия города перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Минувшей ночью город убирали около 900 единиц техники.

За сутки дорожники использовали для обработки дорог против гололеда более 3,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. С начала снегопадов в Петербурге прошло около недели – за это время предприятия вывезли с улиц почти 30 тысяч кубометров снега, 5 тысяч кубов – за сегодняшнюю ночь», – сообщил глава комитета.

По его словам, соль и реагенты не применяются в Петербурге уже третью зиму подряд.


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