Петербург и Ленобласть готовятся к субботнему снегопаду

В субботу, 9 декабря, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается мокрый снег и гололед.

Как передает региональное управление МЧС России, ночью и утром также возможен туман. Дорожная обстановка будет осложнена налипшим мокрым снегом и гололедицей.

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что этой зимой петербужцы смогут следить за уборкой городских улиц в режиме онлайн – на сайте ведомства доступна обновленная карта работы техники дорожных предприятий.

Как отметил глава комитета по благоустройству Северной столицы Владимир Рублевский, с 7 декабря дорожные предприятия города перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Минувшей ночью город убирали около 900 единиц техники.

За сутки дорожники использовали для обработки дорог против гололеда более 3,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. С начала снегопадов в Петербурге прошло около недели – за это время предприятия вывезли с улиц почти 30 тысяч кубометров снега, 5 тысяч кубов – за сегодняшнюю ночь», – сообщил глава комитета.

По его словам, соль и реагенты не применяются в Петербурге уже третью зиму подряд.