Петербург намерен сотрудничать с Францией для развития индустрии моды

Правительство Петербурга собирается позвать экспертов из Франции для воплощения в жизнь проекта «Санкт-Петербург — центр легкой промышленности и индустрии моды».

Об этом во вторник, 31 октября, на переговорах с дипломатическим представителем Франции в России Сильви-Аньес Берманн заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, передает ТАСС.

Данный проект предполагает развитие городской легкой промышленности, а также туристического направления. Отмечается, что 2017 году петербургские компании поучаствовали в выставке одежды и обуви, которая прошла во французской столице. При этом предприятия из Петербурга обратили на себя внимание представителей индустрии моды.

По мнению губернатора, на данный момент в приоритете стоит сотрудничество в сфере легкой промышленности наряду с фармацевтикой и инновационными технологиями.

Стороны уверены, что ускоренной активации подобного сотрудничества может поспособствовать инициатива глав двух государств по разработке форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

Также известно, что следующий год станет перекрестным годом языка и литературы Российской Федерации и Французской Республики.

Ранее «Практика» информировала о том, что во Франции может быть запрещена публикация фотографий и имен террористов в средствах массовой информации.