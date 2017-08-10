Санкт-Петербург вспоминает первого мэра Анатолия Собчака

Санкт-Петербург отдает дань памяти первому мэру Северной столицы Анатолию Собчаку. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. У места упокоения Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры прошло памятное мероприятие, в котором принял участие губернатор Георгий Полтавченко.

На Васильевском острове состоялось возложение цветов к памятнику Анатолию Собчаку. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов возложил букет от президента России Владимира Путина, сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко назвал Анатолия Собчака ярким политиком и блестящим оратором, человеком, который внес большой вклад в историю Санкт-Петербурга и России. «Имя этого замечательного человека будет жить в памяти многих поколений петербуржцев», — сказал он.

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Он учился в аспирантуре юридического факультета и защитил кандидатскую диссертацию. За свою жизнь первый мэр Санкт-Петербурга успел написать более 200 книг и статей по экономике и праву.