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Петербуржцы смогут узнавать о работе транспорта в мобильном приложении

Программа для мобильных устройств будет бесплатной

Директор петербургского госучреждения «Организатор перевозок» Владислав Самойлов анонсировал мобильное приложение, объединяющее данные о городском транспорте.

Оно будет представлено в декабре этого года и позволит пользователям узнать о задержках транспорта, проложить маршрут, пополнить проездной билет, ознакомится с детализацией поездок, получить информацию о разводке мостов, оставить предложение по улучшению работы и многое другое, сообщает ТАСС. Приложение будет бесплатным.

Также в приложение будут включены специальные функции для слабовидящих и информация для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее «Практика» писала о том, что Центризбирком России создаст приложение для поиска избирательного участка.


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