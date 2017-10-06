Петиция за импичмент Петра Порошенко набрала нужное количество голосов

На Украине петиция о недоверии Петру Порошенко набрала более 5 тысяч голосов — такое количество необходимо для того, чтобы документ передали на рассмотрение властей. Документ был размещен на сайте Киевского городского совета, и его предлагалось подписать всем желающим.

Люди. которые поддержали петицию, отметили в тексте, что не доверяют деятельности Петра Порошенко, потому что он нарушил предвыборные обещания, пишет РИА Новости. Также украинцев смутило то, что «конфетный король» не раз фигурировал в публикациях о коррупции. В петиции есть требование отстранить Порошенко от исполнения обязанностей президента Украины. Иными словами, объявить ему импичмент. Сделать это непросто, поскольку по конституции, отстранен может быть только президент, совершивший государственную измену или другое преступление.

Еще одно требование, которое есть в петиции — это создание следственной комиссии парламента, которая проверит работу Порошенко на главном посту страны.