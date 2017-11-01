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Петицию за импичмент Трампа подписал миллион человек

Для того, чтобы собрать это количество подписей, понадобилось 10 дней

Петиция с требованием устроить импичмент Дональду Трампу, президенту США, собрала миллион подписей. На это ушло всего десять дней.

Петицию создал миллиардер и политик Том Стайер, который уверяет, что Трамп привел всех на грань ядерной войны, пишет РИА Новости. Также миллиардер добавил, что Трамп препятствовал правосудию и брал деньги у руководства других стран. Доказательств этому он не предоставил, но потребовал устроить импичмент «опасному президенту».

Ранее «Практика» писала о том, что Стайер потребовал отстранить Трампа от власти. Не исключено, что причины проведения такой кампании просты: Стайер хочет сам баллотироваться на почетный пост.

 


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