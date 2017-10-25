Петр Кутырев рассказал о методах усиления кибербезопасности

В последнее время кибератакам подвергается все больше компаний в разных уголках планеты.

В связи с этим мы поговорили с экспертом Петром Кутыревым, который поведал, как можно усилить устойчивость стран к кибербезопасности.

«Для того, чтобы усилить устойчивость стран к кибербезопасности, необходимо действовать на различных уровнях. Прежде всего, необходимо развивать культуру личной информационной безопасности сотрудников предприятий, что является одним из положений Доктрины Информационной безопасности Российской Федерации», — пояснил редактор портала Ноосфера Петр Кутырев.

По его словам, на уровне простого пользователя в России еще недостаточно развита культура обращения с информацией, а ведь именно пользователь является часто виновником заражения целых информационных систем. «Уровнем выше находятся руководители IТ-служб предприятий, в обязанности которых должно входить постоянное обновление антивирусных баз, резервирование существующих баз данных и обеспечение IТ-секторов современным аппаратным и программным обеспечением», — сказал Кутырев.

Государственная политика в сфере инфобезопасности, по мнению эксперта, должна включать государственные и частные компании, работающие по аутсорсингу, которые занимаются анализом современных информационных угроз и разработкой безопасного ПО. Все это вместе и определяет успех или неудачу в глобальной информационной политике.