ПФ рассказал о нововведениях в материнский капитал

В программу материнского капитала с 2018 года будет внесен ряд дополнений.

Какие именно нововведения ждут россиян, рассказал Пенсионный фонд на своем канале в Тelegram. В программу материнского капитала можно вступить до конца 2021 года, то есть ребенок должен быть рожден или усыновлен до этого срока. Получение сертификата и распоряжение его средствами не ограничены по времени.

«Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала», – сказали в Пенсионном фонде.

Низким доходом будет считаться тот, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в России. Сумму будут рассчитывать, привязываясь к региону проживания.

Трехлетний мораторий на распоряжение маткапиталом на дошкольное образование детей больше действовать не будет. В 2018 году размер материнского капитала составит 453 тысячи рублей.

Подать заявление на сертификат могут все желающие в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или портале госуслуг.