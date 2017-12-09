Пхеньян обвинил Вашингтон в «ядерном шантаже»

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в «ядерном шантаже» в переговорах со старшим должностным лицом ООН, но согласилась регулярно общаться с мировой организацией.

Об этом в субботу сообщает портал Le Figaro со ссылкой на северокорейское агентство. Американский дипломат, заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман прибыл в Пекин в субботу, 9 декабря, после пятидневного визита в Пхеньян, чтобы решить вопросы кризиса на корейском полуострове.

Этот визит начался через неделю после того, как 28 ноября Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, способную, по мнению экспертов, достичь Соединенных Штатов.

Вашингтон и Сеул начали свои крупнейшие совместные воздушные учения. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что регулярные маневры США с Сеулом на полуострове показывают их намерение подготовить неожиданный ядерный удар против КНДР.