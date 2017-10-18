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Пиратские копии фильма «Матильда» заблокировал Мосгорсуд

Заявление подало Творческо-производственное объединение «РОК»

Московский городской суд заблокировал трансляцию пиратской копии фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, которую разместили на просторах интернета.

Об этом рассказал пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, сообщает портал RT. Солопова отметила, что суд удовлетворил заявление Творческо-производственного объединения «РОК», в котором компания просила принять меры по обеспечению защиты исключительных прав на показ фильма «Матильда».

Во вторник, 17 октября, Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатное удостоверение у киноленты и признать ее экстремистским материалом.

Ранее «Практика» писала, что фильму Алексея Учителя о русском царе Николае втором выдали прокатное удостоверение и присвоили категорию 16+.


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