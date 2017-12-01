QIWI определил отношение сотрудников к благотворительности

Платежный сервис выяснил отношение своих сотрудников к благотворительности, проведя акцию “Щедрый вторник”.

Как показал опрос работников QIWI, 60% из них в 2017 году помогали финансово нуждающимся, сообщает ТАСС. Около половины сотрудников сдавали кровь или работали волонтерами.

Российская финтех-компания QIWI совместно с партнерами из сферы НКО провела в офисе акцию “Щедрый вторник”. В мероприятии принимал участие Фонд “Созидание”, который и провел опрос сотрудников компании.

В опросе участвовали 10% штата. Большую часть респондентов составили женщины в возрасте 25-35 лет. Около 75% опрошенных отметили, что благотворительность нужна.

О своей готовности помогать другим высказались более 30% опрошенных, хотя раз в месяц готовы помогать людям почти 40% респондентов.

Больше всего готовы помогать детям-сиротам, а также давать деньги на лечение, лекарства и операции, поддерживать приюты бездомных животных, сдавать кровь принимать участие в экологических и волонтерских проектах.