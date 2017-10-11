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Плейлист новогоднего эфира на «Первом» сформируют «Одноклассники»

Голосование продлится до 30 октября

В программе Новогодняя ночь на Первом канале будут выступать те музыканты, которых выберут пользователи социальной сети «Одноклассники», сообщает пресс-служба телеканала.

Первый канал объявил о старте уникального эксперимента и начале голосования за артистов, которые выступят в ночь на 1 января 2018 года. Любой желающий через социальную сеть «Одноклассники» может выбрать трех любимых исполнителей с помощью голосования в официальной группе телеканала, где доступно приложение «Твои звезды на Первом», сообщает ТАСС.

Топ-60 музыкантов составлен на основе рейтинга популярности артистов в «Одноклассниках». В него вошли группа «Грибы», IOWA, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, «Время и Стекло», Ани Лорак и многие другие. Принять участие в голосовании можно до 30 октября.

Ранее «Практика» писала о том, что социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» ограничили бесплатное фоновое прослушивание музыки.


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