Пленный террорист рассказал о подготовке боевиков ИГ*

Террорист, которого взяло в плен курдское ополчение, во время допроса рассказал, как тайная ячейка ИГ* готовит исполнителей терактов в Европе.

Боевик отметил, что потенциальных террористов готовят к вооруженной и идеологической борьбе, сообщает РИА Новости.

Секретная ячейка «Аль-Кхарса» расположена в сирийской лагере, где вступивших в нее европейцев обучают собирать бомбы и вести идеологическую борьбу.

«Обучение в бригаде «Аль-Кхарса» длится семь месяцев. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается туда вступить. Из двадцати человек лишь пятеро доходят до конца тренировочного курса. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты», — рассказал пленник.

Также в организации есть европейский центр, в котором работают с европейцами, желающими вступить в ИГ*, но вынужденными оставаться в своих странах. Такие люди обучаются дистанционно и ждут, пока им дадут задание для организации нового теракта.