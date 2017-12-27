Плющенко организует фестиваль фигурного катания на льду озера

Фестваль фигурного катания “Proдобро”, организованный Евгением Плющенко, пройдет на льду настоящего озера во Владимирской области. Озеро на время превратят в профессиональный каток.

Как передает ТАСС, мероприятие пройдет 2-3 февраля 2018 года. Плющенко и другие звезды фигурного катания представят показательные выступления и проведут мастер-классы.

Среди участников фестиваля будут такие известные спортсмены, как Ирина Слуцкая, действующая олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Нодари Маисурадзе и другие.