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Плющенко организует фестиваль фигурного катания на льду озера

Мероприятие примет Владимирская область

Фестваль фигурного катания “Proдобро”, организованный Евгением Плющенко, пройдет на льду настоящего озера во Владимирской области. Озеро на время превратят в профессиональный каток.

Как передает ТАСС, мероприятие пройдет 2-3 февраля 2018 года. Плющенко и другие звезды фигурного катания представят показательные выступления и проведут мастер-классы.

Среди участников фестиваля будут такие известные спортсмены, как Ирина Слуцкая, действующая олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Нодари Маисурадзе и другие.


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