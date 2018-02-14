По стопам ученых: Северный флот совершит экспедицию к Новой Земле

Экспедиционные отряды Северного флота в 2018 году совершат экспедицию по маршрутам первых пересечений Южного и Северного островов архипелага Новая Земля.

Об этом рассказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Наиболее протяженный рейд повторит маршрут врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого. Далее в ходе рейда военнослужащие повторят маршрут пересечения Южного острова известным ученым-геологом Феодосием Чернышевым в 1895 году», – сказано в сообщении.

Штурманы флота в память о первой зимовке на Новой Земле Петра Пахтусова установят там бюст герою освоения архипелага.

Также в этом году запланирован поиск и эвакуация в музеи Северного флота техники времен Великой Отечественной войны.