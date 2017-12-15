По всей столице засияли новогодние огни

В пятницу, 15 декабря, в Москве была включена праздничная подсветка.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

“Погуляйте по городу, посмотрите, как мы украсили его к одному из лучших праздников в году”, – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что до Нового года остается всего пара недель, поэтому сейчас уже самое время создавать праздничное настроение.

“Надеюсь, вам понравится!” – добавил Сергей Собянин.

Как ранее писала Praktika.ru, к предстоящим праздникам в Москве создали карту новогодних экскурсионных маршрутов, чтобы жителям и гостям столицы было проще ориентироваться в огромном количестве мероприятий.