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Победителей чемпионата мира WorldSkills встретили в аэропорту Кольцово

Леонид Шмаков привез золотую медаль в категории «Сетевое и системное администрирование»

В среду, 25 октября, в аэропорту Кольцово торжественно встретили победителей чемпионата мира по WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Свердловчане заработали на соревнованиях призовые медали, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Победителей встречли заместитель министра общего и профобразования региона Юрий Зеленов, руководители и студенты Уральского радиотехнического колледжа имени Попова.

Преподаватель колледжа Леонид Шмаков выиграл на WorldSkills золотую медаль в категории «Сетевое и системное администрирование», а преподаватель того же учебного заведения Максим Кадников получил медальон за профессионализм в категории «Электроника».

Национальная сборная России заняла первое командное место по итогам чемпионата. Россия выиграла 11 медалей и 21 медальон за профессионализм.


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