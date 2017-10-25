Победителей чемпионата мира WorldSkills встретили в аэропорту Кольцово

В среду, 25 октября, в аэропорту Кольцово торжественно встретили победителей чемпионата мира по WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Свердловчане заработали на соревнованиях призовые медали, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Победителей встречли заместитель министра общего и профобразования региона Юрий Зеленов, руководители и студенты Уральского радиотехнического колледжа имени Попова.

Преподаватель колледжа Леонид Шмаков выиграл на WorldSkills золотую медаль в категории «Сетевое и системное администрирование», а преподаватель того же учебного заведения Максим Кадников получил медальон за профессионализм в категории «Электроника».

Национальная сборная России заняла первое командное место по итогам чемпионата. Россия выиграла 11 медалей и 21 медальон за профессионализм.