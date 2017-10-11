Победителей конкурса «Рублевая зона» наградят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 26 по 28 октября пройдет награждение победителей конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона».

Представители российских СМИ, специализирующихся на финансово-экономической тематике, соберутся для обмена опытом, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Организаторы конкурса отметили, что выбрали в качестве площадки для мероприятия Свердловскую область, так как это один из наиболее развивающихся регионов России. За всю историю конкурса журналисты с Урала всегда становились номинантами на награду.

Конкурс «Рублевая зона» проводится два раза в год в разных городах России. Генеральным партнером мероприятия является Союз журналистов РФ.

Торжественная церемония награждения победителей, которая пройдет в Екатеринбурге, назначена на 27 октября.