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06 февраля, в 15:01
Новости

Почему граждане РФ хотят видеть Путина президентом

Жители страны поделились своим мнением

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ 2018 в качестве самовыдвиженца. На данный момент в предвыборной гонке продолжают участвовать 8 человек. Все кандидаты пройдут регистрацию в Центральной избирательной комиссии до 10 февраля.

Praktika.ru узнала мнение некоторых жителей России о Владимире Путине, как об одном из кандидатов.

Бывший сотрудник правоохранительных органов города Иркутска Дмитрий считает, что Путин является единственным достойным кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018: “Есть новые лица, но, как по мне, они не заслуживают должного внимания. Также Владимир Путин на порядок выше своих конкурентов в политике своих обещаний, то есть его программа нацелена в первую очередь на реализацию этих самых обещаний.”

“Как политик он по многим причинам заслуживает уважения: за то, что прислушивается к народу и ценит мнение каждого; за то, что он за время своего руководства поднял экономику страны после глобальной разрухи; за то, что сохранил многие градообразующие предприятия, как, например, наш Иркутский авиационный завод, который до сих пор стоит только благодаря Владимиру Владимировичу”- добавил Дмитрий.

“При Путине Россия смогла встать с колен”, – считает частный предприниматель Анна из Екатеринбурга.

“Владимир Путин – единственный из кандидатов, кто действительно осознает нужды и потребности страны, ее размеры и значимость, кто способен по-настоящему управлять страной и вести ее вперед, не уступая конкурентам. Почти с самого начала своего руководства он вывел Россию на такой уровень, когда другие страны больше не могли не считаться с ее мнением. Также отдельно стоит отметить присоединение Крыма, благодаря которому у РФ больше нет оголенной границы, слабого места”, – сказала она.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Ранее Praktika.ru сообщала, что на выборах будут работать около тысячи международных и иностранных наблюдателей.


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Oleg-sg
Гость
Oleg-sg

Действительно все осознает, но ни на что не способен

25 дней 2 часов назад
Игорь
Гость
Игорь

Ну начнем с того,что далеко не каждый жаждет видеть Путина опять президентом России.Про то как он прислушивается к народу,можно анекдоты рассказывать.Про частного предпринимателя ,который радуется Что Россия встала с колен,тут вообще обхохочешься.Видно у этого предпринимателя,уже давно мозоли на коленях.
Да вообще.Про какую программу Путина говорят люди?Ее,что кто то озвучил?Путин обычно рассказывает как все должно быть в идеале .Должно,но не обязано.За все времена правления Путина,не было не одного конкретного ответа на вопросы простых людей,одни разглагольствования.

24 дней 23 часов назад
Владимир
Гость
Владимир

В.В.Путин – наша,народа,надежда на светлое будущее!!!

24 дней 22 часов назад
Елена Гарибова
Гость
Елена Гарибова

Вопреки всем потокам лжи, которые СМИ изливают на Грудинина, мы будем голосовать за нашего Народного кандидата! Это наш единственный шанс на спасение. Потому что путинская камарилья уже завела в страну в бездну. Это- гибель и окончательный распад России! И потому мы выбираем наш пусть к спасению, выбираем Грудинина!
А подлые и лживые СМИ призываем прекратить оголтелую и целенаправленную травлю нашего кандидата! Продажные журналисты, хватит гадить и продавать остатки совести. Сколько бы вы ни гадили мы свой выбор уже сделали. Голосуем за Грудинина!

24 дней 18 часов назад
Елена Гарибова
Гость
Елена Гарибова

Абсолютно непрофессиональный и подлый репортаж! Таких агитдешевок, без конкретных имен и четких данных, можно наштамповать хоть сто штук в день. Некие выдуманные предприниматели- Анны, Димы и пр. А что же они боятся свои настоящие фамилии назвать, раз так искренне любят президента? Или анонимность- отличительная черта троллей? Но тогда зачем это выдавать за журналистский материал? Это просто агитдешевка! ? Стыдитесь! Это низко и подло. И хватит нарушать Законн о выборах, запрещающих целенаправленную травлю в отношении кандидата!

24 дней 18 часов назад
Юрий
Гость
Юрий

Я его видеть не хочу.И голосовать буду против его.

24 дней 9 часов назад
Сергей
Гость
Сергей
Путин – наш рулевой!!! Только автобус идёт не туда и механики (эффективные менеджеры) его не ремонтируют. “…Также Владимир Путин на порядок выше своих конкурентов в политике своих обещаний…” Ну это как фантазия подскажет. “…Поднял экономику…” и это при росте цен на нефть? А когда цена на нефть упала, что произошло? Правильно, по настоянию народа, обрушили рубль, а то народ стал жить богато и наша экономика попёрла всем известно в какую сторону. “…благодаря ВВП сохранили Иркутский авиационный завод…”. А сколько заводов порушили? Сколько самолётов выпускалось в СССР, вы помните? “…Почти с самого начала своего руководства он вывел Россию на такой уровень,… Read more »
24 дней 4 часов назад
Владимир
Гость
Владимир
Какая глупость! Всё время какие-то прокремлёвские троли пытаются навязать своё мнение, говоря от имени всего народа! Кто им дал такое право? Зачем лгать? Именно из-за постоянной лжи народ России, наконец. сказал своё слово в поддержку Грудинина, как образа перемен. Путин свою миссию выполнил.достоно. но к нему есть много вопросов на которые он не желает отвечать и менять положение дел тоже. Путин уже пересидел Брежнева по сроку и ему пора уйти… Путин создар клан неприкасаемых всем известных казнокрадов и коррупционеров. Да, он кое-кого шерстит, но не трогает своё окружение – основу коррупции в стране. А их немыслемые миллионные доходы в месяц… Read more »
24 дней 4 часов назад
владимир
Гость
владимир

За ВВП однозначно проголосуют Москва,Питер ,криминал,,полицаи ,религиозная мафия .А это 25 процентов железно . Кому на Русси жить хорошо ……

24 дней 3 часов назад
Геннадий
Гость
Геннадий

18 марта проведём подсчёт идиотов в России,путём голосов за путина!эту мышь и вправду хотят увидеть на лесоповале,но ни как не президентом!

23 дней 23 часов назад