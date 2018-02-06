Почему граждане РФ хотят видеть Путина президентом

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ 2018 в качестве самовыдвиженца. На данный момент в предвыборной гонке продолжают участвовать 8 человек. Все кандидаты пройдут регистрацию в Центральной избирательной комиссии до 10 февраля.

Praktika.ru узнала мнение некоторых жителей России о Владимире Путине, как об одном из кандидатов.

Бывший сотрудник правоохранительных органов города Иркутска Дмитрий считает, что Путин является единственным достойным кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018: “Есть новые лица, но, как по мне, они не заслуживают должного внимания. Также Владимир Путин на порядок выше своих конкурентов в политике своих обещаний, то есть его программа нацелена в первую очередь на реализацию этих самых обещаний.”

“Как политик он по многим причинам заслуживает уважения: за то, что прислушивается к народу и ценит мнение каждого; за то, что он за время своего руководства поднял экономику страны после глобальной разрухи; за то, что сохранил многие градообразующие предприятия, как, например, наш Иркутский авиационный завод, который до сих пор стоит только благодаря Владимиру Владимировичу”- добавил Дмитрий.

“При Путине Россия смогла встать с колен”, – считает частный предприниматель Анна из Екатеринбурга.

“Владимир Путин – единственный из кандидатов, кто действительно осознает нужды и потребности страны, ее размеры и значимость, кто способен по-настоящему управлять страной и вести ее вперед, не уступая конкурентам. Почти с самого начала своего руководства он вывел Россию на такой уровень, когда другие страны больше не могли не считаться с ее мнением. Также отдельно стоит отметить присоединение Крыма, благодаря которому у РФ больше нет оголенной границы, слабого места”, – сказала она.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Ранее Praktika.ru сообщала, что на выборах будут работать около тысячи международных и иностранных наблюдателей.