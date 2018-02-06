Почему граждане РФ хотят видеть Путина президентом

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборы президента РФ 2018 в качестве самовыдвиженца. На данный момент в предвыборной гонке продолжают участвовать 8 человек. Все кандидаты пройдут регистрацию в Центральной избирательной комиссии до 10 февраля.
Praktika.ru узнала мнение некоторых жителей России о Владимире Путине, как об одном из кандидатов.
Бывший сотрудник правоохранительных органов города Иркутска Дмитрий считает, что Путин является единственным достойным кандидатом на пост президента РФ на выборах 2018: “Есть новые лица, но, как по мне, они не заслуживают должного внимания. Также Владимир Путин на порядок выше своих конкурентов в политике своих обещаний, то есть его программа нацелена в первую очередь на реализацию этих самых обещаний.”
“Как политик он по многим причинам заслуживает уважения: за то, что прислушивается к народу и ценит мнение каждого; за то, что он за время своего руководства поднял экономику страны после глобальной разрухи; за то, что сохранил многие градообразующие предприятия, как, например, наш Иркутский авиационный завод, который до сих пор стоит только благодаря Владимиру Владимировичу”- добавил Дмитрий.
“При Путине Россия смогла встать с колен”, – считает частный предприниматель Анна из Екатеринбурга.
“Владимир Путин – единственный из кандидатов, кто действительно осознает нужды и потребности страны, ее размеры и значимость, кто способен по-настоящему управлять страной и вести ее вперед, не уступая конкурентам. Почти с самого начала своего руководства он вывел Россию на такой уровень, когда другие страны больше не могли не считаться с ее мнением. Также отдельно стоит отметить присоединение Крыма, благодаря которому у РФ больше нет оголенной границы, слабого места”, – сказала она.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
Ранее Praktika.ru сообщала, что на выборах будут работать около тысячи международных и иностранных наблюдателей.
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Действительно все осознает, но ни на что не способен
Ну начнем с того,что далеко не каждый жаждет видеть Путина опять президентом России.Про то как он прислушивается к народу,можно анекдоты рассказывать.Про частного предпринимателя ,который радуется Что Россия встала с колен,тут вообще обхохочешься.Видно у этого предпринимателя,уже давно мозоли на коленях.
Да вообще.Про какую программу Путина говорят люди?Ее,что кто то озвучил?Путин обычно рассказывает как все должно быть в идеале .Должно,но не обязано.За все времена правления Путина,не было не одного конкретного ответа на вопросы простых людей,одни разглагольствования.
В.В.Путин – наша,народа,надежда на светлое будущее!!!
Вопреки всем потокам лжи, которые СМИ изливают на Грудинина, мы будем голосовать за нашего Народного кандидата! Это наш единственный шанс на спасение. Потому что путинская камарилья уже завела в страну в бездну. Это- гибель и окончательный распад России! И потому мы выбираем наш пусть к спасению, выбираем Грудинина!
А подлые и лживые СМИ призываем прекратить оголтелую и целенаправленную травлю нашего кандидата! Продажные журналисты, хватит гадить и продавать остатки совести. Сколько бы вы ни гадили мы свой выбор уже сделали. Голосуем за Грудинина!
Абсолютно непрофессиональный и подлый репортаж! Таких агитдешевок, без конкретных имен и четких данных, можно наштамповать хоть сто штук в день. Некие выдуманные предприниматели- Анны, Димы и пр. А что же они боятся свои настоящие фамилии назвать, раз так искренне любят президента? Или анонимность- отличительная черта троллей? Но тогда зачем это выдавать за журналистский материал? Это просто агитдешевка! ? Стыдитесь! Это низко и подло. И хватит нарушать Законн о выборах, запрещающих целенаправленную травлю в отношении кандидата!
Я его видеть не хочу.И голосовать буду против его.
За ВВП однозначно проголосуют Москва,Питер ,криминал,,полицаи ,религиозная мафия .А это 25 процентов железно . Кому на Русси жить хорошо ……
18 марта проведём подсчёт идиотов в России,путём голосов за путина!эту мышь и вправду хотят увидеть на лесоповале,но ни как не президентом!