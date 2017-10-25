«Почта России» работает над внедрением IT-систем

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассказал о разработке системы автоматической идентификации посетителей при входе в отделение, по его словам, это существенно повысит скорость обслуживания клиентов.

«Нам бы очень хотелось, и мы уже работаем над этим, внедряем соответствующие пилоты», — цитирует ТАСС его заявление на форуме «Россия зовет!». Подгузов поясняет, что с помощью этой системы, пока клиент ждет в очереди, оператор мог бы подготовить те посылки, которые посетитель планирует забрать на почте.

Также он напомнил, что предприятие создало отдельную компанию «Почтовые технологии» для концентрации собственных IT-разработок, и отметил наличие большого объема данных о клиентах. Раньше их не упорядочивали, а в настоящее время предприятие имеет достаточно развитую систему аналитики. Наличие этой информации, например, позволит прогнозировать нагрузку на отделения исходя из понимания, сколько посылок будет доставлено в конкретный день в конкретное отделение, добавил Подгузов.

Ранее «Практика» писала о том, что в ближайшие годы «Почта России» обзаведется своей авиакомпанией.