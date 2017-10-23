«Почта России» запустила сервис по отправке телеграмм

«Почта России» запустила онлайн-сервис, который позволяет отправить телеграмму по интернету так, что адресат получит ее в бумажном виде. Такой проект удалось реализовать в сотрудничестве с одним из поставщиков соответствующей услуги — ПАО «Центральный телеграф».

Теперь при помощи электронного сервиса можно отправить и оплатить телеграмму, не выходя из дома. Для этого достаточно доступа к сети интернет, сообщает РИА Новости. Важно, что такая телеграмма по факту ничем не отличается обычной: она по-прежнему является юридически значимой, а отправителю и получателю гарантируется сохранение исходного текста и его секретности.

Важно, что знать адрес получателя теперь необязательно — достаточно номера телефона. Остальное сделает оператор услуги. Телеграмму могут доставить на следующий день, но можно выбрать и любую другую дату. Существует три вида телеграмм на любой случай жизни: обычная, праздничная и ритуальная. Кроме того, можно выбрать дизайн бланка — уже разработано более 50 вариантов.

Стоимость услуги варьируется от 250 до 390 рублей — оплатить ее можно банковской картой. Если карта временно недоступна, можно воспользоваться мобильным платежом.