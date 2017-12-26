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Почти 30 бригад восстанавливают энергоснабжение на Сахалине

В «Сахалинэнерго» рассказали, как справляются с последствиями снежного циклона

Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» и сотрудники ГУ МЧС по Сахалинской области переведены на усиленный режим работы в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.

Ранее Praktika.ru передавала, что из-за непогоды, разыгравшейся на Сахалине в начале недели, почти 30 населенных пунктов остались без электричества. Еще 13 сел были частично обесточены.

Как рассказали журналисту Praktika.ru  в «Сахалинэнерго», во вторник, 26 декабря, проводились экстренные работы по восстановлению поврежденных в результате сильного снегопада и урагана линий электропередач. В ликвидации последствий циклона задействованы 27 рабочих бригад и более 30 единиц спецтехники. В течение дня удалось полностью восстановить электроснабжение в пяти населенных пунктах.

При этом в Сахалинском управлени Росгидромета предупреждают, что в ночь со вторника на среду на Сахалине вновь прогнозируется снегопад и штормовой ветер. Ожидается, что видимость составит менее 500 метров.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что населению рекомендовано не покидать пределов населенных пунктов, остерегаться обморожения, не приближаться к стенам зданий и опорам линий электропередач, а также придерживаться асфальтированных участков дорог.


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