Почти 500 редких документов выставят на аукцион в Москве

В четверг, 17 августа, аукционный дом «Литфонд» проведет торги, на которых будут выставлены уникальные документы, иллюстрирующие повседневную жизнь XX века.

Подборка исторических артефактов поможет составить картину быта, общественной и культурной жизни прошлого века, сообщает «Интерфакс». Документы оцениваются в 3,4 млн рублей.

По словам директора аукционного дома Сергея Бурмистрова, документы включают в себя фотографии, письма, грамоты, справки, периодику и автографы. Также покупатель получит редкие издания авторов второй половины ХХ века с автографами поэтов и писателей, среди которых Евгений Евтушенко, Вениамин Каверин, Игорь Губерман, Сергей Михалков и другие.

В середине июля на московском аукционе выставляли редкие издания Пушкина «Евгений Онегин» и Лермонтова «Герой нашего времени». Начальная стоимость каждого экземпляра составляла 550 тысяч рублей.

Позднее в США набор клюшек для гольфа Трампа продали на аукционе за $29,7 тысяч.

Ранее «Практика» писала о том, что письма Эйнштейна «ушли с молотка» на аукционе за $1,7 млн.