Почти 500 шахтеров в Кузбассе эвакуируют после пожара

В понедельник, 4 декабря, на шахте “Распадская” в Кузбассе произошло возгорание. Почти 500 горняков эвакуируют.

“В дегазационной скважине произошло возгорание газа, 460 шахтеров выводят на поверхность. Работа шахты приостановлена. Сейчас засыпают трубу, из которой выходит газ”, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Кемеровской области. По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

Это уже не первая авария на шахте “Распадская”. В ночь на 9 мая 2010 года там произошла крупная авария. В момент ЧП в шахте находился 361 работник. По факту нарушений правил безопасности при ведении горных работ СК возбудил уголовное дело, расследование по которому завершилось в феврале 2016 года.

Ранее «Практика» писала о том, что к концу 2017 года МЧС России планирует создать единую горноспасательную службу, которая позволит увеличить эффективность деятельности горноспасателей.