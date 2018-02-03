Сегодня:
$
Нефть
Золото
03 февраля, в 19:02
Новости

Почти 90 рейсов задержано в аэропортах Москвы

Причиной стала плохая погода, в столице сильный снегопад

В субботу, 3 февраля, в московских аэропортах задержали почти 90 рейсов, еще девять вылетов пришлось отменить. Причиной изменений в расписании стала неблагоприятная погода – столицу засыпало снегом.

По данным Яндекс.Расписания на 19.00 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержали 21 рейс, а в Шереметьево – 47. В Домодедове задержан 21 рейс, еще 9 отменены.

“Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота”, – сообщается на официальной странице авиакомпании Аэрофлот в социальной сети “ВКонтакте”. Компания отменила 14 вылетов из Шереметьево, запланированных на 4 февраля.

Ночью в столице ожидается до -2 градусов по Цельсию, идет мокрый снег. Предполагается, что выпадет до половины месячной нормы осадков.

Ранее Praktika.ru сообщала, что в Москве ликвидируют последствия мощного снегопада. Город завалило снегом, поэтому коммунальные службы столицы перешли на круглосуточный режим работы.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
04 февраля, в 13:14
Сильнейший снегопад мешает движению
Новости
05 февраля, в 09:59
Сиди дома: в Москве сохранятся снежные заносы и гололедица
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?

Оставить комментарий

avatar