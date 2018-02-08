ВЦИОМ: почти 80 процентов россиян пойдут на выборы

Электоральный рейтинг действующего лидера РФ Владимира Путина продолжает расти. К началу февраля он составил 71,4 процента.

Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опросов, связанных с избирательной кампанией-2018.

При этом желание поучаствовать в выборах изъявили 79,4 процента респондентов, достигших совершеннолетия и имеющих право голоса.

Второе место электорального рейтинга занимает представитель КПРФ Павел Грудинин – за него готовы проголосовать почти семь процентов опрошенных. Еще 5,7 процента респондентов отдают предпочтение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Ранее Praktika.ru публиковала материал о том, почему жители нашей страны готовы отдать свой голос Владимиру Путину.