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08 февраля, в 13:37
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ВЦИОМ: почти 80 процентов россиян пойдут на выборы

Большинство из опрошенных намерены проголосовать за Путина

Электоральный рейтинг действующего лидера РФ Владимира Путина продолжает расти. К началу февраля он составил 71,4 процента.

Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опросов, связанных с избирательной кампанией-2018.

При этом желание поучаствовать в выборах изъявили 79,4 процента респондентов, достигших совершеннолетия и имеющих право голоса.

Второе место электорального рейтинга занимает представитель КПРФ Павел Грудинин – за него готовы проголосовать почти семь процентов опрошенных. Еще 5,7 процента респондентов отдают предпочтение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Ранее Praktika.ru публиковала материал о том, почему жители нашей страны готовы отдать свой голос Владимиру Путину.


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