Почти 80% россиян планируют праздновать Новый год в кругу семьи

Дом остается самым традиционным местом празднования Нового года.

Согласно опросу ВЦИО, 2018 год планируют встречать дома 78% россиян. Почти 10% граждан России встретят Новый год в гостях у друзей и знакомых. И только 4% респондентов заявили, что не будут отмечать Новый год.

Более 95% россиян будут тратить деньги на празднование Нового года. На развлечения в этом году граждане России выделили на 15% больше, чем в прошлом году.

В среднем каждый житель страны готов потратить на этот праздник около 14 тысяч рублей. В прошлом году эта сумма была на 2 тысячи меньше.

Согласно ответам опрошенных, на подарки они готовы потратить более 5 тысяч рублей, на новогодний стол – 4,5 тысяч рублей, на развлечения – более 4 тысяч рублей.

Среди подарков самыми популярными оказались сувениры, игрушки конфеты, парфюмерия.