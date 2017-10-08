Почти три тысячи человек эвакуировали из горящего ТЦ «Синдика»

Из подмосковного строительного центра «Синдика» из-за пожара эвакуировали более трех тысяч людей, среди которых покупатели и персонал. Как сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ, пока информации о пострадавших не поступало.

Уточняется, что в Одинцовский район Московской области были направлены 25 единиц техники и около 100 пожарных. Возгорание произошло в воскресение, 8 октября, площадь пожара составляет почти 55 тысяч кв. метров.

В свою очередь агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, предупреждает о возможности обрушения конструкции торгового центра.

Также стало известно о многокилометровых пробках на МКАД, образовавшихся вследствие пожара в строительном центре «Синдика». Движение затруднено на участке от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель департамента транспорта города Москвы.