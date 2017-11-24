Под Лувром построили первый “художественный” ускоритель частиц

Под Лувром завершилось строительство небольшого ускорителя частиц AGLAE, предназначенного для изучения скульптур и картин, а также для подтверждения их подлинности.

“До настоящего времени мы почти не изучали картины из Лувра или других музеев по той причине, что мы опасались, что пучок частиц может повредить их краски и заставить их поменять цвет”, – цитирует Phys.org директора Центра изучения и реставрации музеев Франции в Париже Изабель Палло-Фроссар.

Длина ускорителя частиц составляет 37 метров, он вырабатывает относительно мягкие пучки протонов и ядер гелия, разогнанных до скорости в 20-30 тысяч километров в секунду, что эквивалентно десятой части скорости света.

AGLAE, по словам Палло-Фроссар, не способен повредить шедевры великих художников, однако при этом ускоритель частиц позволяет получить специалистам все данные, необходимые для оценки состояния картин, проверки их подлинности и раскрытия их потенциальных секретов, потерянных по воле времени или по воле их творцов.